Gaziantep'te yoğun kar yağışının ardından Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 2 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime ara verildi

Gaziantep'te okullar 2 Ocak 2019 Çarşamba günü tatil ilan edildi.



Öğrencilerin en çok merak ettiği, "Okullar tatil olacak mı" sorusunu ise Gaziantep Valisi Davut Gül yanıtladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 02.01.2019 tarihinde bir gün okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır..." dedi.



İşte o açıklama;

Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 02.01.2019 tarihinde bir gün okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır...





ulusal.com.tr