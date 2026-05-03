Gaziantep'te bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin çatısı çöktü

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin çatısı, etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle çöktü.

Olay sırasında yüzme kurslarının devam ettiği öğrenildi. Çökmenin ardından tesis hızla boşaltıldı ancak yağışın da etkisiyle çöken çatıdan içeri dolan sular nedeniyle tesisin birçok bölümü zarar gördü.

Soyunma odaları, giriş bölümü ve koridorların da suyla dolduğu bildirildi. Olay sonrası ekiplerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.