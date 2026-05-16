Gaziantep'te cam silerken 8'inci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O., dengesini kaybederek 8'inci kattan binanın beton teras zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Duygu O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.