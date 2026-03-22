Gaziantep’te caminin bodrum katı alevlere teslim oldu

Gaziantep’te bir caminin bodrum katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi’nde bulunan Hacı Nezire Eruslu Camii’nin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bodrum katı tamamen sardı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, caminin bodrum katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.