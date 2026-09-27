Gaziantep'te can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı

Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 13 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.