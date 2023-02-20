Gaziantep'te dev çukur oluştu: İşte depremin etkisi! Görenler şaştı kaldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'te dev bir çukur oluştu. İşte depremin etkisini gözler önüne seren çukurun fotoğrafları...
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ciddi yıkıma neden olurken, depremden sonra görülen doğa olayları depremin etkisini gözler önüne sermeye devam ediyor.
Son olarak Gaziantep'te de depremin etkisiyle dev bir çukur oluştu.
Depremin etkisiyle şehirde oluşan derin çukur havadan görüntülendi.
Gaziantep'te Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda derin bir yarık oluştu.