Gaziantep'te dev çukur oluştu: İşte depremin etkisi! Görenler şaştı kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'te dev bir çukur oluştu. İşte depremin etkisini gözler önüne seren çukurun fotoğrafları...

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Gaziantep'te dev çukur oluştu: İşte depremin etkisi! Görenler şaştı kaldı - Resim: 1 1 5

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ciddi yıkıma neden olurken, depremden sonra görülen doğa olayları depremin etkisini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Gaziantep'te dev çukur oluştu: İşte depremin etkisi! Görenler şaştı kaldı - Resim: 2 2 5

Son olarak Gaziantep'te de depremin etkisiyle dev bir çukur oluştu.

Gaziantep'te dev çukur oluştu: İşte depremin etkisi! Görenler şaştı kaldı - Resim: 3 3 5

Depremin etkisiyle şehirde oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

Gaziantep'te dev çukur oluştu: İşte depremin etkisi! Görenler şaştı kaldı - Resim: 4 4 5

Gaziantep'te Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda derin bir yarık oluştu.