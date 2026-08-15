Gaziantep’te engelli genç kıza cinsel istismar iddiası: 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, işitme ve konuşma engelli S.P., aracına bindiği bir şahıs tarafından alıkonularak bilinmeyen bir adrese götürüldü. Genç kızın burada boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24) ve F.R. (17) isimli şahısların cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü. Yaşadığı olayın ardından serbest bırakılan mağdur, eve dönerek başından geçenleri ailesine anlattı. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Şüphelilerin emniyete getirilişi sırasında çevrede tansiyon yükseldi. Olayı öğrenen genç kızın ailesi ve yüzlerce vatandaş, karakol önünde toplanarak yaşananlara sert tepki gösterdi. Emniyet binası önünde bekleyen kalabalık, şahısların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında S.P.'ye yapılan adli muayenelerde cinsel istismar bulgularına rastlandığı raporlarla tespit edildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadelerinde ise farklı tutumlar sergilediği görüldü. Şahıslardan bazılarının suçunu itiraf ettiği, diğerlerinin ise herhangi bir istismarda bulunmadıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24), S.Ç.Ç. (17) ve F.R. (17) isimli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik, şüpheliler hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklama kararı verdi. Cezaevine gönderilen şahıslarla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.