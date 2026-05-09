Gaziantep'te ev sahibi dehşeti: Tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle vurdu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ev sahibi, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 39 yaşındaki kiracısını pompalı tüfekle ayaklarından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaralı kadının tedavisi sürerken, emniyet güçleri olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi B.Ş. ile 39 yaşındaki kiracısı Hamide G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Başlayan bu sözlü gerginlik, taraflar arasında kısa süre içerisinde tırmanarak kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kavganın büyümesi üzerine ev sahibi B.Ş., olay sırasında pompalı tüfekle kiracısına ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Hamide G., ayaklarından yaralanarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve emniyet güçlerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden sağlık personeli, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumu stabilize edilen Hamide G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin, silahlı saldırının ardından kayıplara karışan ev sahibi B.Ş.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

