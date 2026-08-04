Gaziantep'te ev yangını faciası! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 4 yaşındaki Yezen El Cesim hayatını kaybetti. Faciada, durumu ağır olan 2 yaşındaki kız çocuğunun yanı sıra anne ve aileyi kurtarmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te ev yangını faciası! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 yaralı
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Şahinbey ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin etrafını tamamen sardı. Yangın esnasında evde bulunan yabancı uyruklu anne ve iki çocuğu alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARMAK AMACIYLA EVE GİREN KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evde çıkan yangına hızla müdahale etti. Bu sırada sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılan anne ve üç çocuğuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ayrıca aileyi kurtarmak amacıyla alevlerin arasına dalarak eve giren ve yaralanan bir şahsa da ambulansta müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından tüm yaralılar Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 YAŞINDAKİ YEZEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Faciada hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından yaralı olarak kurtulan 2 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Meydana gelen can kayıplı yangınla ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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