Gaziantep'te feci kaza! 2 tır çarpıştı

Gaziantep'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kuzey gişeleri çıkışı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan G. (30) idaresindeki 03 VR 067 plakalı tır ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DDU 54 plakalı tır çarpıştı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ramazan G, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan TAG Otoyolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.