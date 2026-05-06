Gaziantep'te feci kaza: Tren öğrenci servisine çarptı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne, hemzemin geçitte tren çarptı. 13 öğrencinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Fatih Ö. idaresindeki 27 S 7133 plakalı servis minibüsü, hemzemin geçidi kullanmak istediği sırada trenle çarpıştı.

Servis Aracı Araziye Savruldu

Çarpmanın şiddetiyle içinde 13 öğrencinin bulunduğu minibüs, yol kenarındaki boş araziye savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öğrencilerin Sağlık Durumu

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılan 13 öğrenciye olay yerinde ilk yardım yapıldı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelen ilk bilgiler, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları yönünde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası ​Gaziantep
