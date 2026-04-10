Gaziantep'te firari hükümlü dehşeti: 3 kişiyi rehin aldı, 1 kişiyi yaraladı

Gaziantep’te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, silahla 3 kişiyi rehin aldı, bir kişiyi yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 suç kaydı bulunan ve 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Latif U’yu (51) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hükümlünün Türktepe Mahallesi Nazlı Sokak’taki bir evde olduğu tespit edildi.

Adrese giden ekipler, şüpheliyi yakalamak isterken mukavemetle karşılaştı. Latif U, birlikte yaşadığı kadın G.B.’yi (36) rehin alarak ayağından yaraladı. Olayın ardından bulunduğu evden çıkan şüpheli, mahalledeki başka bir ikamete girerek burada bulunan bir kişiyi, ardından bir iş yerindeki kişiyi de rehin aldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.