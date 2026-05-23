Gaziantep'te Hasan Kaplan cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı: Kardeşlerin alacağı ceza belli oldu!

Gaziantep'te 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ın motosikletli kişilerce vurularak öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te Hasan Kaplan cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı: Kardeşlerin alacağı ceza belli oldu!
Yayınlanma:

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Hasan Kaplan cinayetinin dördüncü duruşmasına sahne oldu. Mahkeme salonunda tutuklu sanıklar, taraf avukatları ile maktulün ailesi hazır bulundu. Duruşma sırasında söz alan Kaplan ailesi, sanıkların alabileceği en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Yargılama sürecinde toplanan delilleri ve ifadeleri değerlendiren savcı, mahkeme heyetine sanıklar hakkındaki mütalaasını sundu.

SAVCIDAN "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİNE RET

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık kardeşler ile maktul Hasan Kaplan arasında geçmişe dayanan bir husumet bulunduğuna dikkat çekti. Ancak sanıkların olay yerine önceden hazırlık yaparak ve planlı bir şekilde gittiklerini belirten savcı, bu nedenle dosyada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Mütalaada, iki sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Savcının talebinin ardından mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, birbirini tutmayan ifadeler verdi. Sanıklardan Osman K., mahkemedeki savunmasında yaşananlardan ötürü pişman olduğunu belirterek, ağabeyi Ali K.’nin bu olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Diğer sanık Ali K. ise hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek mahkemeden beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosya içerisindeki eksik hususların henüz giderilmediğine ve delillerin tam olarak toplanmadığına hükmetti. Sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesini göz önünde bulunduran heyet, iki kardeşin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde işlendi. Cadde üzerindeki bir kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle olay yerine gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Kaplan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılan Hasan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İsrail alıkoymuştu: Küresel Sumud Filosu aktivisti yaşananları tek tek anlattı!İsrail alıkoymuştu: Küresel Sumud Filosu aktivisti yaşananları tek tek anlattı!Dünya
YSK'dan beklenen karar çıktı: 31 Mart seçimleri iptal edilecek mi?YSK'dan beklenen karar çıktı: 31 Mart seçimleri iptal edilecek mi?Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep cinayet
Günün Manşetleri
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı
Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı
955 milyon liralık vurgunda yeni gelişme!
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
CHP itiraz etmişti: YSK 'mutlak butlan' kararını açıkladı
'Yotopulos’un serbest bırakılması kabul edilemez'
Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 23 Mayıs Cumartesi Gazete manşetleri 23 Mayıs Cumartesi
Türkiye'nin uyku haritası belli oldu Türkiye'nin uyku haritası belli oldu