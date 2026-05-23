Gaziantep'te Hasan Kaplan cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı: Kardeşlerin alacağı ceza belli oldu!

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Hasan Kaplan cinayetinin dördüncü duruşmasına sahne oldu. Mahkeme salonunda tutuklu sanıklar, taraf avukatları ile maktulün ailesi hazır bulundu. Duruşma sırasında söz alan Kaplan ailesi, sanıkların alabileceği en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Yargılama sürecinde toplanan delilleri ve ifadeleri değerlendiren savcı, mahkeme heyetine sanıklar hakkındaki mütalaasını sundu.

SAVCIDAN "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİNE RET

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık kardeşler ile maktul Hasan Kaplan arasında geçmişe dayanan bir husumet bulunduğuna dikkat çekti. Ancak sanıkların olay yerine önceden hazırlık yaparak ve planlı bir şekilde gittiklerini belirten savcı, bu nedenle dosyada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Mütalaada, iki sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Savcının talebinin ardından mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, birbirini tutmayan ifadeler verdi. Sanıklardan Osman K., mahkemedeki savunmasında yaşananlardan ötürü pişman olduğunu belirterek, ağabeyi Ali K.’nin bu olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Diğer sanık Ali K. ise hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek mahkemeden beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosya içerisindeki eksik hususların henüz giderilmediğine ve delillerin tam olarak toplanmadığına hükmetti. Sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesini göz önünde bulunduran heyet, iki kardeşin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde işlendi. Cadde üzerindeki bir kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle olay yerine gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Kaplan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılan Hasan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.