Gaziantep’te husumet kanlı bitti: Alacak verecek kavgasında 3 şüpheli tutuklandı

Olay, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal Gürsu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. isimli şahıs, sabah saat 04.30 sıralarında, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iki kişi tarafından evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, yaralanan M.C. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, saldırganların olay yerinden kaçarken kullandıkları aracın bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntüler üzerinden yapılan tespit sonucunda şüphelilerin kimlikleri ortaya çıkarıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ ADRESLERİNDE YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla olaya karıştığı belirlenen D.K., M.E.A. ve A.A. isimli şüphelileri adreslerinde yakaladı.

Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Yasal işlemleri tamamlanan D.K., M.E.A. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.