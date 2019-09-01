Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
Erkin Asrandiyev bulundu
Erkin Asrandiyev bulundu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: Abdullah Bülbül hayatını kaybetti, 4 yaralı

İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: Abdullah Bülbül hayatını kaybetti, 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolunun 10. kilometresindeki Boğaziçi Mahallesi'nde B.Y. (16) idaresindeki plakasız motosikletle, düğünden döndükleri öğrenilen ve aynı yöne gitmekte olan Abdullah Bülbül'ün (76) kullandığı 79 AN 009 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Bülbül, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, Bülbül'ün beraberindeki Hasan Bülbül (5), Leman Bülbül (41) ve Cemile Bülbül (4) ile diğer sürücü B.Y hastanede tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #islahiye #4 yaralı #1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.