Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanan 6 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Şüphelilerden 7'si, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.