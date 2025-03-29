Gaziantep’te kaçakçılara büyük darbe!

Gaziantep'te jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı! Oğuzeli ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep’te kaçakçılara büyük darbe!
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Oğuzeli ilçesinde kaçak elektronik ürünlerin satışının yapıldığı tespit edilen iki işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında H.H.G. ve K.S. isimli şüphelilere ait işyerlerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda büyük bir kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı.

2,7 MİLYON TL’LİK KAÇAK TELEFON VE AKSESUAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı adli aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan çok sayıda kaçak elektronik cihaz ele geçirildi. Baskında 135 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 6 adet kablosuz kulaklık, 24 adet şarj cihazı bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği ve piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında H.H.G. ve K.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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