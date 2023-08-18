Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu! Bin 490 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı

Gaziantep’te 2 iş yerine yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu! Bin 490 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu! Bin 490 adet gümrük kaçağı sigara
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 17 Ağustos tarihinde çalışma yaptı.

BİN 490 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA!

Yapılan çalışmalar neticesinde 2 iş yerine yapılan aramada bin 490 adet gümrük kaçağı sigara, 900 adet elektronik sigara, 65 adet elektronik sigara likiti, 43 adet elektronik nargile ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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