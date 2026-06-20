Gaziantep’te kan donduran cinayet: 17 yaşındaki oğul babasını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te gece saatlerinde kanlı bir aile faciası yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki E.Ö., evde çıkan tartışma sonucu 43 yaşındaki babası Mehmet Özhan'ı pompalı tüfekle vurarak hayattan kopardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep’te kan donduran cinayet: 17 yaşındaki oğul babasını pompalı tüfekle öldürdü
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Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi Mecit Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 43 yaşındaki Mehmet Özhan ile 17 yaşındaki oğlu E.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine E.Ö., evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasına ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale ve kontrolde, ağır yaralanan Mehmet Özhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özhan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki resmi işlemlerin bitmesiyle birlikte cenaze, defnedilmek üzere aile yakınlarına teslim edildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Cinayetin hemen ardından bölgeyi ablukaya alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, babasını vuran zanlıyı olay sonrasında yakalayarak gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen E.Ö.'nün emniyete götürüldüğü ve ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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