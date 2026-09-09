Gaziantep’te kan donduran cinayet! 75 yaşındaki amca yeğenini başından vurdu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde amca ile yeğen arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldüren 75 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep’te kan donduran cinayet! 75 yaşındaki amca yeğenini başından vurdu
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Olay, sabahın erken saatlerinde kırsal Sarılar Mahallesi'nde yer alan bir Antep fıstığı bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, arazide bir araya gelen K.B. (75) ile yeğeni Hüseyin B. (59) arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışmanın giderek büyümesi üzerine K.B. silahını ateşleyerek yeğenini başından vurdu. Hüseyin B. aldığı kurşun yarasıyla yere yığılıp ağır yaralanırken, fail olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma birimleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin fıstık bahçesinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde Hüseyin B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Cinayet mahallinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından maktulün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan adli işlemlerin bitmesiyle birlikte cenaze, defnedilmek üzere bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Cinayetin ardından kayıplara karışan K.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli hakkında başlatılan geniş çaplı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi.

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