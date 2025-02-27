Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde, Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi. Ailelerinin hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlileri, kardeşleri en yakın hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kurtarılamadı.

Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.