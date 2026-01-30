Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyol üzerinde seyir halinde olan araçlar duramayarak birbirine çarptı. 1 yolcu otobüsü, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.