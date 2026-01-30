Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep’te etkili olan olumsuz hava koşulları trafiği felç etti. Görüş mesafesinin düştüğü otoyolda çok sayıda aracın karıştığı feci kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini gösteren yoğun sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin azalması ve zeminin kayganlaşmasıyla birlikte trafik güvenliği tehlikeye girdi.

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyol üzerinde seyir halinde olan araçlar duramayarak birbirine çarptı. 1 yolcu otobüsü, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan çok sayıda kişiye ise ekipler tarafından müdahale edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları ve kaza incelemesi devam ederken, güvenlik önlemleri kapsamında otoyol trafiğe kapatıldı.

