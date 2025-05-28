Gaziantep'te kayıp alarmı! 10 yaşındaki Onurcan'dan 4 gündür haber yok

Gaziantep'in Araban ilçesi Hasanoğlu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte tarlada bulunduğu sırada kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’den hala haber alınamıyor. 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de kaybolduğu bildirilen çocuk için yürütülen arama çalışmaları, dördüncü gününde de kararlılıkla sürdürülüyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bölgeye giderek hem aileyle görüştü hem de basına önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, "Onurcan'ı bulmak için elimizdeki tüm imkân ve kabiliyeti seferber ettik," dedi.

1000 KİŞİLİK DEV ARAMA EKİBİ SAHADA

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, AFAD, jandarma, emniyet birimleri, gönüllü STK’lar ve su altı arama ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 profesyonel görevli bölgede aktif olarak yer alıyor. Yerel halkın da destek verdiği çalışmalarda toplam personel sayısı 1000’i buldu.

Vali Çeber, arama faaliyetlerinin teknik destekle güçlendirildiğini belirterek, "Bir tane İHA'mız sürekli havada alan kontrolü yapıyor. Bu İHA'ların gece görüş özellikleri de var. ve üç gündür sürekli görevini sürdürüyor. Onun dışında 8 tane de dron ile arama çalışmalarına destek veriliyor, bu drone'lardan 4'nün gece görüş kabiliyeti de var. Kokuya duyarlı 6 köpek ile de aramalara destek veriliyor. Toplamda 60 civarında da araç bölgede görev halinde. Olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde de iki tane botumuz arama çalışmalarına devam ediyor. Burada su altını da inceleyebilecek teknik cihazlarla çalışıyoruz. Hem il merkezinde hem de olayın yaşandı köyde kriz merkezimiz var" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Çeber, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahir Özdemir Göktaş da süreci titizlikle takip ediyor. Bugüne kadar bulunmuş somut bir emare yok. Ne üzerindeki kıyafetlerine ne ayak izi gibi şeylere dair somut bir emare yok ama bizi yönlendiren unsurlar var. Kaybolan evladımız özel gereksinimli bir çocuk. Arama çalışmalarında buna da dikkat ediyoruz ve buna yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Bu çerçevede iki ana unsur yan yana getirerek arama tarama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Sabah 7.00 sıralarında başlayan yoğun aramalar akşam hava kararına kadar devam ediyor. Gece de gece görüş kabiliyeti olan cihazlarla aramaları sürdürüyoruz. Burada çok zorlu bir coğrafya da var. Kayalık taşlık zemin, sert yarlar, zaman zaman mağaralar ve daha vahşi bir doğa var. Bu nedenle bazı yerleri sadece profesyonel komando ekipleri girebiliyor" ifadelerini kullandı.

FIZIKI VE TEKNIK ENGELLERE RAĞMEN UMUT SÜRÜYOR

Küçük Onurcan'ın bulmak için 200 kilometrekarelik alan taraması yapıldığını da belirten Çeber, "Çalışmalar çerçevesinde bu yaşta ve bu özellikle bir çocuğun günlük ne kadar yürüyebileceği, hangi güzergahı gidebileceği ve nelerle karşılaşabileceği dibi pek çok şey çok profesyonel bir şekilde hesaplanıyor. Şu ana kadar 200 kilometre karelik bir alan tarandı. Bu alanın bazı bölümleri birkaç kez tarandı. Aramı tarama faaliyetleri devam edecek. Biz umutla ve ümidimizi hiç tüketmeden evladımızı sağ salim bulup ailesine teslim etmek istiyoruz. Tek amacımız arzumuz bu. Ayrıca Fırat Nehri'nde de 11 kilometre karelik bir nehir alanında çeşitli durum ve şartlara göre aramalar yapılıyor. Botlarla tarama faaliyeti yapılıyor. ve hala ekiplerimiz bu taramalarına devam ediyor. Yani hem havadan hem karadan çalışmalar aralıksız sürüyor" şeklinde konuştu.

GÖRGÜ TANIĞI İDDİALARI: “19.00 SULARINDA GÖRDÜM”

Vali Çeber, halktan gelen ihbarların titizlikle incelendiğini, bu kapsamda özellikle iki tanığın verdiği bilgilerin ön plana çıktığını açıkladı. Çeber, "Kaybolan evladımızı 19 sularında gördüğünden ve bundan emin olan 2 vatandaşımız var. Onlarla temas yoğun devam ediyor. O bizim için önemli bir veri. Çünkü birçok gördüğünü ya da benzettiğini söyleyen şahısla temas kuruldu. Yani en ufak bir ipucu bile en hassas şekliyle değerlendiriyor. Ama iki tanesi bunların öne çıkıyor. Onların verdiği bilgiler bizim için kıymetli. Birisi Halfeti ilçemize bağlı bir köyümüzden bir vatandaşımız. Diğeri de buranın aşağısındaki Elif köyümüzden bir vatandaşımız. Onlar da bizi önemli ölçüde tabii yönlendiriyor. Ama tüm gücümüzle aramaya devam ediyoruz. İnşallah evladımızı sağ salim bulacağız. Bir vatandaşımız o bölgeden geçerken 19 sularında çocuğu da tarif ederek gördüğünü söylüyor. Hatta orada başka bir aile görüyor ve 'o ailenin çocuğu olduğunu değerlendirdiğim için ben herhangi bir müdahalede bulunmadım' diyor. Biz o ailenin de orada olduğunu teyit ettik. Ama o aile mesela çocuğu görmediğini ve böyle bir şeye de dikkat etmediğini de söylüyor. Bu bizim için önemli bir veri. Yine aşağıdaki köyümüzde, Elif köyünde de mesela bir vatandaşımız Onur'u gördüğünü değerlendiriyor. Biz onların verdiği bilgiye göre de muhtemel mesafeleri ve muhtemel alanları değerlendirerek çalışmalar yapıyoruz. Tabii bizim için en ufak detay önemli" diye konuştu.