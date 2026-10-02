Gaziantep’te korkunç olay! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk peş peşe pencereden atladı

Şahinbey ilçesine bağlı Abdülhamit Han Mahallesi'nde, bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan aile pencereden aşağı atladı. Olayı fark eden bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan S.Y. (31), oturduğu evin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından eşi M.Y. (36) ve oğulları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı.

AĞIR YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından üçü Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ANNE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Y. hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğlu L.C.'nin tedavisi ise sürüyor. M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.