Gaziantep'te korkutan deprem! Osman Bektaş'tan olay yaratacak "Ovanın doğusu" uyarısı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin 7,44 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı Gaziantep'in yanı sıra Hatay, Kilis, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de de hissedildi. Gece yarısı yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
"Amik Ovası'nın doğusuna dikkat!"
Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, 13 Haziran'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem ile 9 Ağustos'taki Nurdağı sarsıntısını hatırlattı.
Bektaş, 6 Şubat 2023 depremlerinde Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) Amik Ovası'nın batı kanadını kırdığını, ancak sismik hareketliliğin ovanın doğu tarafında yer alan Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDF) üzerinde devam ettiğini vurguladı.
"Gecikmiş stres Ölüdeniz Fayı'nı yeni bir kırılmaya mı zorluyor?"
6 Şubat depremlerinin bölgedeki etkisinin ve stres aktarımının henüz sönümlenmediğini belirten Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
"6 ŞUBAT HÂLÂ KONUŞUYOR! 2023'te Amik Ovası'nın batısını kıran DAF'ın ardından, doğudaki ÖDF'de depremsellik süratle devam ediyor. 6 Şubat'ın Hatay-Gaziantep üzerindeki etkisinin henüz bitmediğine dair önemli bir veri. Ovanın doğusuna dikkat!
Son 3 yıllık sismisite bu ihtimali göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. Hatay-Gaziantep'te deprem tehlikesi bitmedi."
Kırılmanın ardından derinlerde oluşan viskoelastik stresin Amik Ovası'nın batısından doğusuna doğru aktarıldığını savunan Bektaş,
"Asıl soru şu: 6 Şubat'ın gecikmiş stresi ÖDF'yi yeni bir kırılmaya mı zorluyor?" diyerek bölgedeki hareketliliğin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.