Gaziantep'te taciz iddiası: Babasını öldüren 14 yaşındaki kız tutuklandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni Ali Bal (42) ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., babasını boynundan bıçakladı.

Olayın ardından Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim olan E.B.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Bal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedildi.

E.B.’nin ifadesinde, babasının kendisine istismarda bulunduğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki E.B., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.