Gaziantep'te terasta halı yıkarken akıma kapıldılar! 2 kadın hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mahallede büyük üzüntüye yol açan feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

TERASTA TEMİZLİK YAPARKEN AKIMA KAPILDILAR

Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan elektrik faciasının detayları şöyle gelişti:

3 katlı bir binanın teras katında halı yıkamakta olan Necla Değirmenci ile Aysel Balta, henüz belirlenemeyen bir noktadan zemine sızan veya yıkama aparatına temas eden elektrik kaçağı nedeniyle yüksek akıma kapıldı.

Kadınların yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ivedilikle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde kalbi durduğu belirlenen ve ilk müdahaleleri terasta yapılan iki kadın, ambulanslarla ayrı hastanelere nakledildi.

HASTANELERDEN PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİ

Ağır yaralı olarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılan kadınlar için doktorlar seferber oldu:

Yaralılardan biri Gaziantep Şehir Hastanesi'ne, diğeri ise bölgedeki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Yoğun bakım ve acil müdahale ünitelerinde uzun süre kalp masajı uygulanan Necla Değirmenci ve Aysel Balta, hekimlerin çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

İki kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ELEKTRİK KAÇAĞINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Faciaya yol açan teknik arızayı belirlemek için adli makamlar harekete geçti:

Olay yeri inceleme ekipleri ve elektrik dağıtım şirketi uzmanları, terasta kullanılan elektrikli su motoru, kablo tesisatı ve bina giriş hatlarını incelemeye aldı.

Olayda herhangi bir tesisat hatası veya ihmal bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Şahinbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.