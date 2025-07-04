Gaziantep'te trajik olay: 14 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki O.C., arkadaşının evinde fotoğraf çektirmek için eline aldığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te trajik olay: 14 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşının evine giden 14 yaşındaki O.C., iddiaya göre evde bulunan bir tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Ancak genç çocuğun elindeki silah kazara ateş aldı.

Ateşlenen silah, O.C.'yi ağır şekilde yaraladı. Sesleri duyan çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan O.C.'yi Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada hemen müdahale edilen çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, Adli Tip Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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