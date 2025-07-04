Gaziantep'te trajik olay: 14 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşının evine giden 14 yaşındaki O.C., iddiaya göre evde bulunan bir tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Ancak genç çocuğun elindeki silah kazara ateş aldı.

Ateşlenen silah, O.C.'yi ağır şekilde yaraladı. Sesleri duyan çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan O.C.'yi Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada hemen müdahale edilen çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, Adli Tip Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.