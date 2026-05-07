Gaziantep’te tünelde düğün kutlamasına rekor ceza: 1,2 milyon TL işlem uygulandı

Olay, Şahinbey ilçesinde bulunan 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyunda yer alan bir grup, araçlarıyla tünel içindeki yolu tamamen trafiğe kapatarak kutlama yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Çekilen görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoları ihbar kabul eden emniyet güçleri, trafiği tehlikeye düşüren araçları ve sürücülerini bulmak için çalışma başlattı.

1 MİLYON 260 BİN LİRALIK REKOR CEZA

Yürütülen incelemeler neticesinde tüneli kapatan gruptan 7 aracın plakası tespit edildi. Emniyet birimleri, sürücülere "tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle araç başına 180 bin TL ceza kesti. Toplamda uygulanan idari para cezası miktarı 1 milyon 260 bin TL'ye ulaştı.

Kesilen para cezasının yanı sıra, kural ihlaline karışan 7 araç 120 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı. Sürücülerin ehliyetlerine de yine 120 gün süreyle el konuldu. Öte yandan, polis ekiplerinin tüneldeki kutlamaya katıldığı belirlenen ancak plakası henüz tespit edilemeyen diğer 3 aracı bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.