Gaziantep’te tünelde düğün kutlamasına rekor ceza: 1,2 milyon TL işlem uygulandı

Gaziantep'te düğün konvoyu yaparak tüneli trafiğe kapatan araç sürücülerine ceza yağdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen 7 araca toplam 1 milyon 260 bin TL idari para cezası keserek araçları trafikten men etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep’te tünelde düğün kutlamasına rekor ceza: 1,2 milyon TL işlem uygulandı
Yayınlanma:

Olay, Şahinbey ilçesinde bulunan 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyunda yer alan bir grup, araçlarıyla tünel içindeki yolu tamamen trafiğe kapatarak kutlama yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Çekilen görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoları ihbar kabul eden emniyet güçleri, trafiği tehlikeye düşüren araçları ve sürücülerini bulmak için çalışma başlattı.

1 MİLYON 260 BİN LİRALIK REKOR CEZA

Yürütülen incelemeler neticesinde tüneli kapatan gruptan 7 aracın plakası tespit edildi. Emniyet birimleri, sürücülere "tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle araç başına 180 bin TL ceza kesti. Toplamda uygulanan idari para cezası miktarı 1 milyon 260 bin TL'ye ulaştı.

Kesilen para cezasının yanı sıra, kural ihlaline karışan 7 araç 120 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı. Sürücülerin ehliyetlerine de yine 120 gün süreyle el konuldu. Öte yandan, polis ekiplerinin tüneldeki kutlamaya katıldığı belirlenen ancak plakası henüz tespit edilemeyen diğer 3 aracı bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dünya bu haberi konuşuyor: Hantavirüs Avrupa’ya sıçradıDünya bu haberi konuşuyor: Hantavirüs Avrupa’ya sıçradıGündem
Mersin’de kan donduran olay! Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırdıMersin’de kan donduran olay! Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırdıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep
Günün Manşetleri
DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!
Hantavirüs Avrupa’ya sıçradı
Malatya merkezli FETÖ operasyonu!
Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Hakkari merkezli uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Gazete manşetleri 7 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 7 Mayıs Perşembe
Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı
Miras için babasına patlayıcılı tuzak kurdu Miras için babasına patlayıcılı tuzak kurdu