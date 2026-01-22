Gaziantep’te uçuşlar iptal mi? 22-23 Ocak uçak seferleri durduruldu mu

Gaziantep’te etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası “Gaziantep’te uçuşlar iptal mi?”, “Uçaklar ne zaman başlayacak?”, “23 Ocak’ta sefer var mı?” soruları yanıt ararken Valilikten yeni açıklama geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gaziantep’te uçuşlar iptal mi? 22-23 Ocak uçak seferleri durduruldu mu
Yayınlanma:

Gaziantep’te öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma, Gaziantep Havalimanı’nda uçuşların durdurulmasına neden oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep kalkışlı ve varışlı tüm uçuşlar geçici olarak iptal edildi. Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin seferlerinin 22 ve 23 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde durdurulduğu bildirildi.

GAZİANTEP’TE UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Gaziantep Valiliği, daha önce saat 19.00’a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni bir değerlendirme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve pist koşullarının uçuş güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan son açıklamada, Gaziantep Havalimanı’ndaki uçuşların 23 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’e kadar iptal edildiği bildirildi.

YÖK’ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ücreti' kararıYÖK’ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ücreti' kararıGündem
3 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: İBB kreşi için adli süreç başladı3 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: İBB kreşi için adli süreç başladıYurt
Gaziantep ​Gaziantep
Günün Manşetleri
Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü
Rezervlerde tarihi rekor kırıldı!
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
Esnaf için 100 milyon liralık finansman sağlanacak
Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi
Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
"Türkiye artık transit göç rotası değil!"
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu?
Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor! Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı
Altında "Grönland" etkisi! Altında "Grönland" etkisi!