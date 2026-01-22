Gaziantep’te uçuşlar iptal mi? 22-23 Ocak uçak seferleri durduruldu mu

Gaziantep’te öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma, Gaziantep Havalimanı’nda uçuşların durdurulmasına neden oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep kalkışlı ve varışlı tüm uçuşlar geçici olarak iptal edildi. Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin seferlerinin 22 ve 23 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde durdurulduğu bildirildi.

GAZİANTEP’TE UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Gaziantep Valiliği, daha önce saat 19.00’a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni bir değerlendirme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve pist koşullarının uçuş güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan son açıklamada, Gaziantep Havalimanı’ndaki uçuşların 23 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’e kadar iptal edildiği bildirildi.