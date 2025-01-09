Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde zehir tacirlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında önemli bir operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Buna göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen iş yeri ve bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.