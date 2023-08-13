Gaziantep'te uyuşturucuya geçit yok! Kentte dev operasyon

Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde 45 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 65 gram metamfetamin (ateş-buz), 50 gram skunk, 45 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.