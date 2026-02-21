Gaziantep'te vahşet! Hırsızlık için eve giren üvey kardeşin boğmaya çalıştığı kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te altınlarını çalmak amacıyla evine giren üvey kardeşi ve beraberindeki üç kişi tarafından boğularak darbedilen Emine Yusuf, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te vahşet! Hırsızlık için eve giren üvey kardeşin boğmaya çalıştığı kadın hayatını kaybetti
Olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Vekil (35), yanına aldığı üç kişiyle birlikte gündüz saatlerinde altın çalmak amacıyla 55 yaşındaki üvey kardeşi Emine Yusuf'un evine girdi. Şüpheliler, evde bulunan Emine Yusuf ve 15 yaşındaki kızı Zeynep Vekil'e saldırarak altınları gasbetmek istedi.

ANNEYİ BOĞMAYA ÇALIŞIP KIZINI BIÇAKLADILAR

Hırsızlık girişimine direnen anne ve kızı, şahısların şiddetine maruz kaldı. Yaşanan arbede sırasında Muhammed Vekil, üvey kardeşi Emine Yusuf'u boğmaya çalıştı. Bu esnada kızı Zeynep Vekil ise bacağından ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin nezaretinde, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Boğulma tehlikesi atlatarak fenalaşan anne ile bıçaklanan kızı, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Emine Yusuf, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Yaralı Zeynep Vekil'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Yaşamını yitiren Emine Yusuf'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyon sonucunda, saldırgan üvey kardeş Muhammed Vekil ve beraberindeki üç şahıs kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep hırsızlık
