Gaziantep'te vinç faciası: İnşaat işçisi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, inşaat sahasında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gaziantep'te vinç faciası: İnşaat işçisi hayatını kaybetti
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Narlıtepe Mahallesi 10109. Sokak'taki inşaat alanında, operatörün kontrolündeki 17 HB 686 plakalı vinç, işçi Furkan Bozkurt'un üzerine devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, vinç operatörü ve iki kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

vinç işçi hayatını kaybetti
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