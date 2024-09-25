Gaziantep'te vinç faciası: İnşaat işçisi hayatını kaybetti

Narlıtepe Mahallesi 10109. Sokak'taki inşaat alanında, operatörün kontrolündeki 17 HB 686 plakalı vinç, işçi Furkan Bozkurt'un üzerine devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, vinç operatörü ve iki kişiyi gözaltına aldı.