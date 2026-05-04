Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 5 Mayıs Salı Gaziantep okullar tatil mi?

Gaziantep'te yaşanan fırtına ve sel felaketi sonrası 24 okulda eğitime ara verildi. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, hangi okullarda ders işlenmeyecek? Valilikten gelen son dakika açıklamasının detayları ve tatil edilen okulların tam listesi haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası hasar gören okullarla ilgili açıklama yaptı. Kent merkezi ile Nizip ilçesinde çok sayıda okulda hasar meydana geldiği bildirildi.

GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik açıklamasına göre, fırtınada hasar gören toplam 24 okulda eğitime geçici olarak ara verildi. Bu karar, 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kent genelinde yapılan incelemeler sonucunda 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını nedeniyle bazı okullarda fiziki hasar oluştu. 61 okulda mühendisler tarafından inceleme yapılırken, bazı okullarda tadilatın devam ettiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,

"3 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılması gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamaya göre, hasar durumuna bağlı olarak bazı okullarda eğitim 2 gün, bir okulda ise 3 gün sonra yeniden başlayacak. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmesi planlanıyor.

