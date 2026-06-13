Gaziantep'te yürek yakan olay! Serinlemek için suya giren iki kardeşten acı haber geldi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek amacıyla kırsal alandaki su birikintisine giren dört çocuktan ikisi boğuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te yürek yakan olay! Serinlemek için suya giren iki kardeşten acı haber geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek isteyen dört arkadaş, mahallenin kırsal kesiminde yer alan bir su birikintisine girdi. Suya giren gruptan 13 yaşındaki Murat Telli ile 15 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mahmut Telli, kısa bir süre sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladı.

ARKADAŞLARI İÇİN YARDIMA KOŞTULAR

Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden diğer iki çocuk, önce kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Çabaları yetersiz kalınca sudan çıkan çocuklar, durumu vakit kaybetmeden mahalle sakinlerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan vatandaşlar, suya girerek iki kardeşi bilinci kapalı bir şekilde çıkarmayı başardı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumları ağır olan çocuklardan 13 yaşındaki Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen her iki kardeş de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Murat ve Muhammet Mahmut Telli'nin cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan bu ölümlü olayın ardından jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklamaAntalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklamaGündem
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte masadaki isimler...Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte masadaki isimler...Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep
Günün Manşetleri
Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Diyarbakır Dicle'de Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı
Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
CHP'de 'mutlak butlan' kararı ve siyasi gelişmeler
16 ülkede yakalanan 90 şahıs Türkiye'ye iade edildi
Knidos Ören Yeri'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi!
Milyarlık sanal kumar tezgahı çöktü
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Çıplak arama iddiasına soruşturma
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
LGS 2026 soruları ve cevapları açıklandı mı? LGS 2026 soruları ve cevapları açıklandı mı?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?