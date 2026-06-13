Gaziantep'te yürek yakan olay! Serinlemek için suya giren iki kardeşten acı haber geldi

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek isteyen dört arkadaş, mahallenin kırsal kesiminde yer alan bir su birikintisine girdi. Suya giren gruptan 13 yaşındaki Murat Telli ile 15 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mahmut Telli, kısa bir süre sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladı.

ARKADAŞLARI İÇİN YARDIMA KOŞTULAR

Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden diğer iki çocuk, önce kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Çabaları yetersiz kalınca sudan çıkan çocuklar, durumu vakit kaybetmeden mahalle sakinlerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan vatandaşlar, suya girerek iki kardeşi bilinci kapalı bir şekilde çıkarmayı başardı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumları ağır olan çocuklardan 13 yaşındaki Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen her iki kardeş de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Murat ve Muhammet Mahmut Telli'nin cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan bu ölümlü olayın ardından jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.