Gaziantep'teki cinayet davasında mütalaa açıklandı: 6 sanık için haksız tahrik talebi

Gaziantep'te 24 yaşındaki Mehmet Polat'ın 6 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin davanın 6'ncı duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar için "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ceza talep edildi.

Simge Sarıyar
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 16 Mart 2023 tarihinde 24 yaşındaki Mehmet Polat'ın silahlı kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 6'ncı duruşmada savcı, kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan 6 tutuklu sanık hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık makamı, sanıkların eylemlerini haksız tahrik altında işlediklerini belirterek "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada tutuklu sanıklar E.D., A.D., A.N.Y., M.Y., M.F.Y. ve M.C.D. hazır bulundu. Maktul Mehmet Polat'ın ailesi de mahkeme salonuna katılarak suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Beyanların ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada; sanıklar A.N.Y., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri ifade edilerek, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından söz alan sanıklar ve avukatları, savunmalarını hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden ek süre istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve aralarında husumet bulunan iki kişi, akşam saatlerinde yeniden karşılaştı. Taraflar arasında önce tartışma, ardından da silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 24 yaşındaki Mehmet Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

