Gaziantep'teki TOKİ vahşetinde şok gelişme! Saniye Yaşar'ın katili tanıdık çıktı

Polis ve cinayet büro ekiplerinin yürüttüğü titiz kamera incelemelerinin ardından, talihsiz kadını katleden kişinin oturduğu sitenin temizlik görevlisi Ömer M. (24) olduğu ortaya çıktı.

EVE GİREN KIZI BULDU, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kan donduran olay, 17 Haziran'da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Annelerinden haber alamayan Saniye Yaşar'ın kızı, şüphe üzerine eve gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Annelerini salonda kanlar içinde, hareketsiz yatar halde bulan kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk annesi Saniye Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopside, Yaşar’ın başından tek kurşunla vurularak katledildiği kesinleşti.

GÜVENLİK KAMERALARI KATİLİ ELE VERDİ

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için sitedeki tüm güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Giriş çıkış yapan şüpheli hareketleri takip eden ekipler, apartmanda temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer M.'nin olay saatindeki şüpheli tavırlarını ve hareketliliğini saptadı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan katil zanlısı Ömer M., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi. Cinayetin işleniş sebebi ve arkasındaki detaylara ilişkin soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.