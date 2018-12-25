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Gaziantep Valiliği: Bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yaşanan bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep Valiliği: Bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep Valiliği, kentte önceki gün yaşanan bıçaklı kavgaya karışan 3 şüphelinin yakalandığını, olayla ilgili provokatif eylemlerde bulunan 12 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında bıçakla yaralama ve darp olayı yaşandığı anımsatıldı. 

Açıklamada, bir vatandaşı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Provokatif eylemlerde bulunarak Suriye uyruklu şahısların iş yerlerine zarar veren 12 şüpheli ile sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden şahısların tespiti yapılarak haklarında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi. 

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada, Necati B, kardeşi Mert B. ile Murat A. yaralanmıştı. Durumu ağır olan Necati B'nin tedavisi Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep
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