Samsun'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile EMŞAD üyesi gaziler, ellerinde Türk bayrakları ve göğüslerinde madalyaları ile TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Samsun'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EMŞAD) üyesi gaziler, ellerinde Türk bayrakları ve göğüslerinde madalyaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



İlkadım'daki Askerlik Şubesi Başkanlığına giden gaziler, Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü asker olmak istediklerini belirten dilekçelerini verdi.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ellerinde Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi'nin önünde toplanan gaziler adına yaptığı açıklamada, 30 Kore ve Kıbrıs gazisinin, gönüllü askerlik için Askerlik Şube Başkanına dilekçelerini teslim ettiğini söyledi.



Her zaman devletin yanında olduklarını vurgulayan Diril, "Bu ülke, kanla yoğruldu, kanla yoğrulmaya devam edecek. Gaziler olarak Afrin'e gitmeye hazırız. Bizler, yaşımız kaç olursa olsun Kuvayımilliye ruhu ile vatan savunması için canımızı bile vermeye hazırız." dedi.

