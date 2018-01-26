banner968
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti

Gazilerden gönüllü askerlik başvurusu

Samsun'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile EMŞAD üyesi gaziler, ellerinde Türk bayrakları ve göğüslerinde madalyaları ile TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Gazilerden gönüllü askerlik başvurusu

Samsun'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EMŞAD) üyesi gaziler, ellerinde Türk bayrakları ve göğüslerinde madalyaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

İlkadım'daki Askerlik Şubesi Başkanlığına giden gaziler, Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü asker olmak istediklerini belirten dilekçelerini verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ellerinde Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi'nin önünde toplanan gaziler adına yaptığı açıklamada, 30 Kore ve Kıbrıs gazisinin, gönüllü askerlik için Askerlik Şube Başkanına dilekçelerini teslim ettiğini söyledi.

Her zaman devletin yanında olduklarını vurgulayan Diril, "Bu ülke, kanla yoğruldu, kanla yoğrulmaya devam edecek. Gaziler olarak Afrin'e gitmeye hazırız. Bizler, yaşımız kaç olursa olsun Kuvayımilliye ruhu ile vatan savunması için canımızı bile vermeye hazırız." dedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #samsun #gazi #başvuru #askerlik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.