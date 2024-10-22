Gaziosmanpaşa’da büyük yangın: Fabrika küle döndü!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika büyük hasar görerek neredeyse tamamen küle döndü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gaziosmanpaşa’da büyük yangın: Fabrika küle döndü!
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Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan fabrikaya ait depoda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonucunda yoğun duman çevreye yayıldı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bitişiğindeki ayakkabı deposuna ve diğer iş yerlerine sıçradı.

İhbar üzerine Gaziosmanpaşa, Bakırköy ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri, ayrıca polis, sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürerken, bir araçta hafif hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yönden, ayakkabı deposunda başlayan yangının kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ise henüz net bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Gaziosmanpaşa fabrika yangın
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