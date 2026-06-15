Gaziosmanpaşa'da gece yarısı dehşeti! Yangın çıkan gecekondular alev alev yandı

Ortalığı alev topuna çeviren yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük bir panikle sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla facianın eşiğinden dönüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ALEVLER KISA SÜREDE DİĞER EVLERİ DE SARDI

Korku dolu anlar, saat 03:00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Karadeniz Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap ve eski malzemenin tutuşmasıyla giderek büyüyen alevler, bitişikteki 2 gecekonduya daha sirayet etti. Geceyi aydınlatan yangını fark eden mahalle sakinleri kendilerini korkuyla dışarı atarak durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2 SAATLİK SAVAŞ: 1 EV KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dar sokaklara rağmen yangına dört bir yandan müdahale etti. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları güvenli alana uzaklaştırırken, sağlık ekipleri de olası bir dumandan etkilenme durumuna karşı hazır bekletildi.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun ve titiz çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yapılan uzun soğutma çalışmalarının neticesinde yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış noktası olan ilk gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer 2 gecekonduda ise ciddi boyutta maddi hasar oluştu.

MAHALE SAKİNLERİ O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Öte yandan, gecekonduların alev alev yandığı ve mahallenin yaşadığı panik anları çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. İtfaiye raporunun ardından kundaklama ya da elektrik kontağı ihtimalleri üzerinde duran polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.