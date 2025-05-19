Gaziosmanpaşa’da parkta silahlı saldırı! Çocuk ve gençler vuruldu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yüzleri maskeli iki kişi, parkta oturan kişilere silahla ateş açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, yaralılar arasında çocukların da olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gaziosmanpaşa’da parkta silahlı saldırı! Çocuk ve gençler vuruldu
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Olay, dün saat 16.30 civarında Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, maskeli iki şüpheli, parkta oturan beş kişinin yanına gelerek silahlarla peş peşe ateş etti. Kurşunlar, Fatih Kırmızıdemir (21), Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Mustafa Ş.’ye isabet etti.

Saldırı sonrası şüpheliler koşarak kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fatih Kırmızıdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan çocuk ve diğer 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay anında bulunan Kerim Kurani, “Maskeli iki kişi geldi. Arkadaşlar parkta oturuyordu. Üç kişiye ateş açtılar. Bir kişi de buraya doğru koşarken karnından vuruldu. Ardından araçla kaçtılar. Parkta oynayan bir çocuk da omzundan yaralandı.” diye konuştu.

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