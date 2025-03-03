Gaziosmanpaşa'da TOKİ mağdurları belediye önünde oturma eylemi başlattı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde, TOKİ inşaatı nedeniyle binaları zarar gören ve evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, seslerini duyurmak için Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde toplandı. Yetkililerden çözüm bekleyen mahalle sakinleri, oturma eylemi başlattılar

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Vatandaşlar, muhatap bulamamaktan şikâyet ederken, "Hangi kuruma gitsek başka bir kuruma yönlendiriliyoruz. İnşaatı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yani TOKİ ama bizi evlerimizden zorla çıkaran Gaziosmanpaşa Belediyesi" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bir yıldır çözüm bekleyen mahalle sakinleri, hasar gören evleri karşılığında yeni konut talep ettiklerini belirtti. Tapu tahsis belgeleri için zamanında ücret ödediklerini ancak tapularının verilmediğini aktaran vatandaşlar, "Bize hiçbir şekilde bilgi verilmedi" dedi.

Apar topar boşaltılan evlere hırsızların girdiğini söyleyen vatandaşlar, ev eşyalarının yanı sıra su sayaçlarının bile çalındığını ifade etti.

Öte yandan, evlerin kundaklandığını iddia eden bir mahalle sakini, "Basın açıklaması yaptıktan sonra ilk oruç günümüzde evimiz kundaklandı. İtfaiyeden gelen bilgiye göre yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı söylendi" dedi.

Mağduriyetleri giderilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten mahalle sakinleri, oturma eylemine başladıklarını ve sonuç alınmazsa açlık grevine kadar gideceklerini açıkladı. Eyleme Vatan Partisi de destek verdi.

"Bu eylemden sonuç alamazsak, açlık grevi ve ölüm orucu dâhil her yolu deneyeceğiz. Mağduriyetimiz giderilene kadar mücadele edeceğiz" ifadeleriyle kararlılıklarını ortaya koydular.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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