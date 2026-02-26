Gaziosmanpaşa'da vahşet! Kız kardeşinin yanında gördüğü genci bıçaklayarak öldürdü

İddiaya göre Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, kız kardeşinin yanında gördüğü genci sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı karakola giderek teslim oldu.

Olay, dün akşam saat 23.38 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1137 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Murat Yaşar sokakta bulunduğu esnada bıçaklı saldırıya uğradı.

Bacaklarından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan gencin durumunun bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisi 25 yaşındaki Serhat K.'nın, kız kardeşini Murat Yaşar ile yan yana gördüğü ve bu duruma sinirlendiği öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından Serhat K.'nın bıçaklama eylemini gerçekleştirdiği belirtildi. Şüpheli Serhat K., olayın ardından Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

"İYİLERDİ, BİR KÖTÜLÜK GÖRMEDİK"

Yaşananların ardından cinayetin işlendiği sokakta ikamet eden mahalle sakini İsmail Arabacı olaya ilişkin konuştu. Arabacı, "Arkadaş oldukları için olmuş. Daha fazlasını bilmiyoruz. Çocuğu ben tanımıyorum ama komşularım. Tam samimiyetimiz yok. Diğerlerini tanıyorum. İyilerdi biz bir kötülük görmedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa cinayet
