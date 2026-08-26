Gaziosmanpaşa'daki kadın cinayetinde kahreden telefon! Vurulmadan saniyeler önce

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında 51 yaşındaki Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in (41), silahlı saldırıya uğramadan hemen önce babasını arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gaziosmanpaşa'daki kadın cinayetinde kahreden telefon! Vurulmadan saniyeler önce
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Korkunç olayda hayatını kaybeden kadının babası Ahmet Gezer (67), zanlının 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırıyı kıskançlık gerekçesiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 10.00 sularında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl birliktelik yaşayıp 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer’in yolda yürüdüğü esnada önünü kesti. Belinden çıkardığı tabancayla ateş açan zanlı, Gezer’i göğsünden ve boynundan vurdu. Ağır yaralı olarak bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu.

BABASINA SON SÖZLERİ: "HAKAN ÖNÜMÜ KESTİ, BANA ZARAR VERECEK"

Emniyette ifade veren baba Ahmet Gezer, cinayetten hemen önceki telefon görüşmesini ve yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bir türlü bırakmıyordu. Olay günü kızım beni arayarak 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Kısa süre sonra da vurulduğu haberini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini düşünüyorum."

İŞ YERİNE KAPANAN SALDIRGAN MÜZAKEREYLE YAKALANDI

Cinayetin ardından çevredeki bir iş yerine kaçarak kapıyı kilitleyen Hakan S., olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yürüttüğü müzakereler ve kontrollü operasyon neticesinde gözaltına alındı. Yapılan GBT ve arşiv sorgulamasında şüphelinin "kasten yaralama" suçundan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü adli tahkikat devam ediyor.

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