Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 genç, bahçelerden avokado çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Gazipaşa'da avokado hırsızlığına yönelik vatandaşlardan gelen ihbarlarını değerlendiren Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri A.K. (20) ile Y.Y.’yi (27) takibe aldı. Ekipler, şüphelileri Ekmel Mahallesi’nde bir bahçeden avokado çalarken yakaladı.
Gözaltına alınan A.K. ile Y.Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Söz konusu kişiler hakkında daha önce de avokado hırsızlığı nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 genç, bahçelerden avokado çaldıkları iddiasıyla tutuklandı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 genç, bahçelerden avokado çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.
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