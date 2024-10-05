Gazze için "Kanser Hücresi" sergisi Ankara'da açıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Gazze halkına destek için "Kanser Hücresi" adlı karikatür sergisi açtı. Karikatürist Mesud Shojai Tabatabai sergideki eserlerinde İsrail'in son 1 yıldaki katliamı üzerine çalıştığını söyledi.

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Haber-Kamera: Sabri Tansev Kara

İran Büyükelçiliği Gazze halkı için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Ankara'da, İran'ın Büyükelçilik Müsteşarlığı tarafından organize edilen "Kanser Hücresi" adlı karikatür sergisi açıldı.

Açılışta Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Seyit Kasım Nazımi, Rus Kültür Evi Müdür Aleksandr Sotniçenko, ünlü İranlı karikatürist Mesud Shojai Tabatabai ve çeşitli siyasal parti temsilcileri katıldı.

Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan karikatürist Tabatabai eserlerinde İsrail'in son 1 yıldaki cinayetleri üzerine çalıştığını söyledi.

Sergiyi Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da ziyaret etti.

Sergi, 6 Ekim saat 20.00'a kadar Estergon Kalesi'nde ziyarete açık olacak.

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