Gebze Adliyesi'nde acı olay: Duruşma sırasında fenalaşan Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, adliyede geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşma esnasında aniden fenalaşan 49 yaşındaki Uyumaz, duruşma salonunda yere yığıldı.

DURUŞMA SALONUNDA DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine adliyeye derhal sağlık ekipleri sevk edildi. Salonda fenalaşan Cumhuriyet Savcısı Uyumaz'a ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Kalbi durduğu tespit edilen Uyumaz, sağlık ekiplerinin çabası sonucunda hayata döndürülerek kalbi yeniden çalıştırıldı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Uyumaz, burada tedavi altına alındı. Ancak Cumhuriyet Savcısı, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YARIN ADLİYEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden Ayhan Uyumaz için yarın saat 10.00'da görev yaptığı Gebze Adliyesinde resmi bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Uyumaz'ın cenazesi defnedilmek üzere toprağa verilecek.