Gebze Adliyesi'nde acı olay: Duruşma sırasında fenalaşan Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gebze Adliyesi'nde acı olay: Duruşma sırasında fenalaşan Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, adliyede geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşma esnasında aniden fenalaşan 49 yaşındaki Uyumaz, duruşma salonunda yere yığıldı.

DURUŞMA SALONUNDA DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine adliyeye derhal sağlık ekipleri sevk edildi. Salonda fenalaşan Cumhuriyet Savcısı Uyumaz'a ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Kalbi durduğu tespit edilen Uyumaz, sağlık ekiplerinin çabası sonucunda hayata döndürülerek kalbi yeniden çalıştırıldı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Uyumaz, burada tedavi altına alındı. Ancak Cumhuriyet Savcısı, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YARIN ADLİYEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden Ayhan Uyumaz için yarın saat 10.00'da görev yaptığı Gebze Adliyesinde resmi bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Uyumaz'ın cenazesi defnedilmek üzere toprağa verilecek.

TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeyken bir anda...TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeyken bir anda...Yurt
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldıSilivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldıGündem
kocaeli kalp krizi
Günün Manşetleri
İstanbul'da helikopter destekli denetim gerçekleştirildi
Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat!
Iğdır merkezli 12 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
4 ay adım adım izlendiler, 263 adres havadan ve karadan basıldı!
İstanbul merkezli 3 ilde dev imar operasyonu!
Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek vatandaşımızın burnu kanamdı
İzmir'de belediye işçileri iş bıraktı: "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!"
İçişleri Bakanı Çiftçi'den sahipsiz hayvanlar açıklaması
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları Motorine dev indirim geldi: 16 Haziran akaryakıt fiyatları
Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
BİM 17 Haziran aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı BİM 17 Haziran aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı
6.7 büyüklüğünde çok şiddetli deprem! 6.7 büyüklüğünde çok şiddetli deprem!