Gebze tren istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tren istasyonunda yaşanan silahlı saldırıda Aylin Polat Dağ yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüpheli E.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tren istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi’nde bulunan TCDD’ye ait tren istasyonunda meydana geldi. E.D., henüz bilinmeyen bir nedenle Aylin Polat Dağ’a tabancayla ateş etti.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

